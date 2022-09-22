Про це пише Reuters, яке оприлюднило заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За його словами, Канада засуджує безвідповідальну ескалацію війни з боку РФ.

"А також часткову військову мобілізацію, ядерні погрози та псевдореферендуми Росії. Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху", - зауважив Трюдо.

Наказ Путіна про мобілізацію - це "крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам, приклад того, що все йде не за його планом", зауважує прем'єр Канади. А також додає, що загрози ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні "дуже твердо протистояти" їм.

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян". А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що всіх, хто прийде в Україну зі зброєю, буде знищено.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що через про мобілізацію Путін "хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що останні кроки Путіна вимагають нових санкцій від ЄС.

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