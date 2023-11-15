"Повернулися в часи Януковича": Геращенко заявила, що політичною цензурою телемарафон "будує тоталітарну державу"

Таку думку висловила народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми повернулися зараз в часи Януковича, коли в нас є політична цензура. В телемарафоні «Єдині новини» вже два роки немає цілих фракцій, опозиційних політиків. Там, по суті, військових немає, але з ранку до вечора є Офіс президента. Я не думаю, що сьогодні є потреба, щоб з нашого бюджету, з коштів платників податків, з податків в тому числі військових, відбувалась політична цензура, чорні списки, це неприпустимо. Безумовно, марафон сьогодні це велике зло, що надає неправдиву інформацію, посилює маніпуляції, деформує громадську думку і будує в Україні тоталітарну державу", - зазначила вона.

Сьогодні пріоритетом має бути фінансування української армії замість телемарафону «Єдині новини» та

олігархічних каналів, каже Геращенко.

"На телемарафон з українського бюджету виділяється майже 2 млрд грн. Йдеться не про суспільне мовлення, а олігархічні канали, зокрема 1+1, який досі належить Коломойському і Медведведчуку та інші. Сьогодні в бюджеті немає коштів для того, щоб проіндексувати зарплати викладачів, на соціальну сферу. Ми не можемо забезпечити все необхідне українській армії і є дефіцит на важливу техніку, а це і є пріоритет", - додала нардепка.