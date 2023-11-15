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"Повернулися в часи Януковича": Геращенко заявила, що політичною цензурою телемарафон "будує тоталітарну державу"

15 листопада, 2023 середа
22:23
Суспільство Ірина Геращенко

Єдиний телемарафон посилює маніпуляції, деформує громадську думку та перетворює Україну на тоталітарну державу

Таку думку висловила народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми повернулися зараз в часи Януковича, коли в нас є політична цензура. В телемарафоні «Єдині новини» вже два роки немає цілих фракцій, опозиційних політиків. Там, по суті, військових немає, але з ранку до вечора є Офіс президента. Я не думаю, що сьогодні є потреба, щоб з нашого бюджету, з коштів платників податків, з податків в тому числі військових, відбувалась політична цензура, чорні списки, це неприпустимо. Безумовно, марафон сьогодні це велике зло, що надає неправдиву інформацію, посилює маніпуляції, деформує громадську думку і будує в Україні тоталітарну державу", - зазначила вона.

Сьогодні пріоритетом має бути фінансування української армії замість телемарафону «Єдині новини» та 
олігархічних каналів, каже Геращенко.

"На телемарафон з українського бюджету виділяється майже 2 млрд грн. Йдеться не про суспільне мовлення, а олігархічні канали, зокрема 1+1, який досі належить Коломойському і Медведведчуку та інші. Сьогодні в бюджеті немає коштів для того, щоб проіндексувати зарплати викладачів, на соціальну сферу. Ми не можемо забезпечити все необхідне українській армії і є дефіцит на важливу техніку, а це і є пріоритет", - додала нардепка.

  • Єврокомісія рекомендувала  розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
  • Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином, виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.
  • В ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон.

  • Сергій Руденко, журналіст, телеведучий розпвів про деолігархізацію на прикладі "Інтера".

Новини
політика
Ірина Геращенко
податки
ЗСУ
Війна з Росією
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