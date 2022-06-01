"По**й! Сровняли с землей... и укропов и мирных, всех подряд": окупант про знищення села, яке його підрозділ не зміг захопити
Рашисти "рівняють з землею" українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. И все, просто сровняли с землей… и укропов, и мирных там, всех подряд", – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.
У СБУ зазначили, що Україна документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень.
- Як ми вже писали, окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано близько 10 будинків
- СБУ викрила співробітника оборонного підприємства на проросійській агітації
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе