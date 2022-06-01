"По**й! Сровняли с землей... и укропов и мирных, всех подряд": окупант про знищення села, яке його підрозділ не зміг захопити

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. И все, просто сровняли с землей… и укропов, и мирных там, всех подряд", – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

У СБУ зазначили, що Україна документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень.

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