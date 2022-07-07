Позиція Британії незмінна навіть без премʼєра Бориса Джонсона: Росія - ворог, - дипломат Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр Валерій Чалий вважає, що, незважаючи на те, що Борис Джонсон піде з посади премʼєр-міністра, позиція Великої Британії, що країна-агресорка Росія є ворог, залишається незмінною
Дипломат поділився деталями в програмі "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі "Еспресо".
"Необхідно памʼятати головне, що Велика Британія чітко визначила свою позицію в доктринальних і поточних документах. Для британців Росія - головний виклик і загроза. Тому позиція Британії щодо війни Росії проти України не зміниться", - зазначив Чалий.
Дипломат додав, що Борис Джонсон має чітку позицію, тож було б добре, якби він лишився на посаді.
"Премʼєр Британії Борис Джонсон проявляє чітку, дієву позицію щодо України, особливо у питанні надання важкого озброєння. На території Великої Британії також навчається багато українських військових. На мою думку, оскільки Борис Джонсон добре знає Україну, приїздив до нас, було б краще, якби він лишився у цей важкий період на посаді премʼєр-міністра", - зауважив Валерій Чалий.
- 5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
- 6 липня премʼєр Британії призначив нових міністрів замість тих, які пішли у відставку на знак протесту проти його дій. Того ж дня Борис Джонсон заявив, що не збирається йти у відставку попри масові звільнення міністрів.
- 7 липня ВВС повідомило, що Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.
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