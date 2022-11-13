Працівники Укрзалізниці проходять тренінги з надання першої психологічної допомоги

Про це дружина Президента Олена Зеленська написала у себе в telegram.

Зеленська наголосила, що "понад 4 млн – саме стільки людей Укрзалізниця евакуювала від початку повномасштабного вторгнення РФ".

Вона також додала, що працівники Укрзалізниці є одними з перших, хто надає людям підтримку.

"Тож ми називаємо їх фахівцями, що працюють на першій лінії контакту, і тому навчаємо надавати, по суті, першу психологічну допомогу: і людям, і собі", - сказала вона.

Як зазначила перша леді, залізничники вже пройшли три важливі тренінги. Перший провели фахівці Israel Trauma Coalition. На ньому вивчали, зокрема протоколи самодопомоги, принципи взаємодії з людьми, які зазнали впливу травматичної події, правила надання першої психологічної допомоги.

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"Другий - щоб уміти відновлювати ресурс, знати, як опановувати себе у стресових ситуаціях і допомагати іншим. Тренінг був організований "Лікарями без кордонів – Бельгія". Третій - навчання за курсом "Самодопомога плюс" від Всесвітньої організації охорони здоров’я, на якому вивчали техніки, які допомагають справлятися зі стресом", - повідомила Зеленська.

Окрім цього, вона також підкреслила, що "співробітники, які пройшли ці навчання, надалі поширюватимуть отримані знання серед своїх колег – таким чином відбуватиметься масштабування дуже важливих у цей час навичок".

"У межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки ми створюємо систему, яка дозволить охопити подібними тренінгами якомога більше людей. Щоб уміння правильно надавати психологічну допомогу було базовим для всіх, хто працює з людьми", - наголосила Зеленська.

Міністерство охорони здоров'я раніше публікувало перелік "гарячих ліній" психологічної підтримки.

13 листопада стало відомо, що Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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