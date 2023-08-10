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Правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого депутата Вінниччини. Син ексрегіонала отримав підозру

10 серпня, 2023 четвер
12:17
Кримінал На фото: затримання

Затримано колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради

Про це інформують Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

"Батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої Партії регіонів та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ. Однак чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та фактично не виконує депутатські обовʼязки", - пояснюють правоохоронці.

Повідомляється, що бізнесові та політичні інтереси ексрегіонала у місті та регіоні представляє його син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради.

Кілька місяців тому батько потрапив у конфлікт з іншим депутатом через блокування розгляду радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних з відведенням земельних ділянок під будівництво. Його син вирішив допомогти, намагаючись організувати замовне вбивство депутата, який був членом земельної комісії Жмеринської міськради.

Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про жертву. За замовне вбивство він обіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів.

Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото та після передачі оплати за злочин затримали організатора.

Фото: Офіс генерального прокурора

У сина ексрегіонала вилучено зброю, кошти та інші речові докази.

Затриманому повідомлено про підозру в організації замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про порушення закону нардепами в Україні

1 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з частин ТрО.

2 серпня суд призначив колишньому народному депутату від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до завершення справи.

3 серпня було відомо,  що співробітники СБУ і ДБР проводиди обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 

8 серпня правоохоронці затримали "на гарячому" народного депутата Анатолія Гунька і двох його помічників, які отримували аванс у 85 тис. доларів. Того ж дня нардепу повідомили про підозру.

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ОПЗЖ
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