Про це інформує Служба безпеки України.

"Это все на*балово… предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу-гранту" или что-то такое, чтобы они проголосовали "за Россию", - каже росіянка.

Її чоловік - військовий Псковської дивізії, на Донеччині потрапив в оточення ЗСУ, ділиться: "Местные тут говорили, что половины людей здесь нету - уже уехали. А их голоса все равно посчитаны".

Дружина додає, що РФ змушувала українців, які залишилися під страхом ледь не депортації: "Если нет, то сваливайте отсюда".

"Навіть знаючи про фейковість цих "референдумів", які провела РФ на окупованих територіях України, росіяни навряд чи почнуть сумніватися у тому, що вони визволителі", - коментують перехоплену розмову в СБУ.

28 вересня росіяни оголосили "результати" псевдореферендуму на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що світ продовжить підтримувати Україну після проведення псевдореферендума на окупованих територіях.

30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

30 вересня стало відомо, що понад 25 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президентка Молдови Мая Санду засудила проведення Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях.

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