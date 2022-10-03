"Предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу", чтобы они проголосовали за РФ": росіяни про псевдореферендум, - перехоплення
СБУ перехопила розмову, де росіянка з чоловіком-рашистом обговорюють "референдум". Виявляється, що порахували навіть "голоси" тих, українців, які виїхали з окупації, а деяким пропонували авто
Про це інформує Служба безпеки України.
"Это все на*балово… предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу-гранту" или что-то такое, чтобы они проголосовали "за Россию", - каже росіянка.
Її чоловік - військовий Псковської дивізії, на Донеччині потрапив в оточення ЗСУ, ділиться: "Местные тут говорили, что половины людей здесь нету - уже уехали. А их голоса все равно посчитаны".
Дружина додає, що РФ змушувала українців, які залишилися під страхом ледь не депортації: "Если нет, то сваливайте отсюда".
"Навіть знаючи про фейковість цих "референдумів", які провела РФ на окупованих територіях України, росіяни навряд чи почнуть сумніватися у тому, що вони визволителі", - коментують перехоплену розмову в СБУ.
- 28 вересня росіяни оголосили "результати" псевдореферендуму на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що світ продовжить підтримувати Україну після проведення псевдореферендума на окупованих територіях.
- 30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
- 30 вересня стало відомо, що понад 25 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
- Президентка Молдови Мая Санду засудила проведення Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях.
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