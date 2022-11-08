Представник президента в Раді заявив про відсутність підтверджених фактів перепродажів зброї Україною
Жодних підтверджених фактів перепродажу Україною зброї, про що заявляла російська пропаганда, немає
Про це заявив на брифінгу народний депутат від "Слуги Народу", представник президента у Раді Федір Веніславський.
"Спроби дискредитації з боку російської пропагандистської машини нас, нашого військово-політичного керівництва і військового командування не вдалися. Жодних підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї на інші ринки немає", - наголосив він.
За словами Веніславського, жодне з повідомлень російських пропагандистів та агентів впливу Росії за кордоном про те, що озброєння і військова техніка, які надходять в Україну, нібито потрапляють на якісь "чорні ринки", у результаті спільних інспекцій представниками України і країн НАТО не знайшли підтвердження.
Веніславський підкреслив, що все надане міжнародними партнерами озброєння ЗСУ використовують на полі бою в Україні.
- Улітку РФ почала поширювати фейки про те, що Україна перепродає зброю, отриману від міжнародних партнерів. У Пентагоні спростували ці чутки.
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