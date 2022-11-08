Про це заявив на брифінгу народний депутат від "Слуги Народу", представник президента у Раді Федір Веніславський.

"Спроби дискредитації з боку російської пропагандистської машини нас, нашого військово-політичного керівництва і військового командування не вдалися. Жодних підтверджених фактів зловживань чи перепродажів зброї на інші ринки немає", - наголосив він.

За словами Веніславського, жодне з повідомлень російських пропагандистів та агентів впливу Росії за кордоном про те, що озброєння і військова техніка, які надходять в Україну, нібито потрапляють на якісь "чорні ринки", у результаті спільних інспекцій представниками України і країн НАТО не знайшли підтвердження.

Веніславський підкреслив, що все надане міжнародними партнерами озброєння ЗСУ використовують на полі бою в Україні.

Улітку РФ почала поширювати фейки про те, що Україна перепродає зброю, отриману від міжнародних партнерів. У Пентагоні спростували ці чутки.

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