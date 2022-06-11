Прем’єр Грузії пообіцяв "все розповісти народу", якщо ЄС відмовить Тбілісі
Глава уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна чекає на "справедливе рішення" у відповідь на заявку на вступ в ЄС і закликав дочекатися остаточної відповіді Брюсселя
Про це повідомляє суспільний мовник Грузії.
"Якщо рішення буде несправедливим, я залишаю за собою право "підняти завісу" і все розповісти народу", - заявив Гарібашвілі.
За його словами, оцінка від Єврокомісії очікується 17 червня, а остаточне рішення Євросоюзу - 22-23 червня.
"Ми є однією з найцивілізованіших націй. Ми не просимо милостиню", - сказав Гарібашвілі.
Гарібашвілі також розкритикував президентку Саломе Зурабішвілі після її слів про бездіяльність уряду в процесі вступу країни до ЄС.
"Сумно, що пані Саломе прямо повторює висловлювання цієї деструктивної, шкідницької опозиції, ворогів країни, і вкладається в їх наратив, що дуже сумно. Сподіваюся, вона краще розбереться у роботі уряду", - заявив Гарібашвілі журналістам.
- 2 березня стало відомо, що Грузія терміново подає заявку на надання статусу кандидата у члени Євросоюзу.
- 4 червня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Євросоюз зіграє на руку Росії, якщо Грузія не отримає статусу кандидата на членство в ЄС.
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