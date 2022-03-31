Прем'єр-міністр Польщі застерігає, що Росія спробує захопити третину України

Про це пише CNN.

"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Думаю, що українські сили вони спробують оточити досить скоро — зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї… дуже сильної позиції», – сказала прем’єр-міністр в ексклюзивному інтерв’ю.

Моравецький також сказав, що союзникам України необхідно продовжувати вводити «нищівний санкцій напір».

Москва "боїться довгострокових санкцій", — сказав він CNN. "Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ".

Незважаючи на те, що західні союзники вже ввели жорсткі санкції, прем'єр-міністр попередив, що ціна російського рубля залишається в основному стабільною і що це є доказом того, що "на даний момент Путін і його люди змогли змінити фіскальну політику, монетарну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою несприйнятливі до санкцій... принаймні протягом наступних кількох місяців".

"Протягом наступних тижнів і наступних кількох місяців Росія готова до цієї війни. Я не впевнений, чи Захід, чи Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО так підготовлені. ... Наша громадська думка втомиться від цієї війни", – сказав він.

Моравецький також попередив, що поки "українці воюють з левиними серцями", Заходу необхідно терміново збільшити постачання зброї в країну, звернувшись до Сполучених Штатів із прямим закликом "діяти швидко, будь ласка, дійте швидко, як вони [Україна], боряться за наші цінності, наші загальнолюдські цінності".

"Ми повинні допомогти українцям якнайшвидше захистити свою країну. Наші дні — це їхні години, наші тижні — їхні дні; їм потрібна зброя тут і зараз. … Росія – велика країна, велика країна з великою кількістю товарів, сировини, ресурсів… У них велика армія. Тому вони можуть знову і знову перегруповуватися та реорганізовуватись", – додав він.

Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ

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