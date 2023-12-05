Президент Бразилії підтвердив, що запросить Путіна на саміт G20, але не гарантує, що його не заарештують
Президент Бразилії Лула да Сілва у понеділок, 4 грудня, підтвердив, що очільника Кремля Володимира Путіна запросять на саміт G20 у Бразилії у 2024 році
Про це повідомила бразильська газета O Globo, а також Радіо "Свобода".
Під час німецько-бразильських урядових консультацій у Берліні Лула да Сілва зауважив, що питання ймовірного арешту Путіна у Бразилії не входить до сфери його відповідальності.
"Чи буде він заарештований, коли прибуде? Можливо. А може, ні. Це вирішить судова влада", – сказав Лула.
Він сказав, що Путін буде запрошений на саміт "Групи двадцяти" й сам вирішуватиме, чи їхати на зустріч, розуміючи ймовірні наслідки. Лула да Сілва нагадав, що Бразилія є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду і має відповідні зобов’язання.
- 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації українських дітей.
- У кулуарах зустрічі G20 у Делі, 10 вересня цього року Лула сказав, що Путіна запросять на захід 2024 року. Тоді він заявив, що російського президента не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро. Проте вже наступного дня, 11 вересня, Лула да Сільва змінив свою думку щодо ймовірності арешту Путіна. Він сказав, що ці питання вирішують суди.
- Цього року Путін не відвідував саміт G20 у Делі. Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також Путін особисто не був присутнім на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, а долучився через відеозв’язок.
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