Президент Бразилії підтвердив, що запросить Путіна на саміт G20, але не гарантує, що його не заарештують

Про це повідомила бразильська газета O Globo, а також Радіо "Свобода".

Під час німецько-бразильських урядових консультацій у Берліні Лула да Сілва зауважив, що питання ймовірного арешту Путіна у Бразилії не входить до сфери його відповідальності.

"Чи буде він заарештований, коли прибуде? Можливо. А може, ні. Це вирішить судова влада", – сказав Лула.

Він сказав, що Путін буде запрошений на саміт "Групи двадцяти" й сам вирішуватиме, чи їхати на зустріч, розуміючи ймовірні наслідки. Лула да Сілва нагадав, що Бразилія є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду і має відповідні зобов’язання.