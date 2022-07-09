Президент Шрі-Ланки йде у відставку, - спікер парламенту

Про це пише Reuters.

Спікер Махінда Япа Абейвардена сказав під час відеозвернення, що Раджапакса повідомив йому про відставку зі своєї посади.

"Рішення піти у відставку 13 липня було прийнято, щоб забезпечити мирну передачу влади. Тому я прошу громадян поважати закон і зберігати спокій", - сказав він.

Новина про рішення президента викликала вибух святкових феєрверків у деяких частинах Коломбо.

Associated Press повідомляє, що рішення попросити президента залишити посаду ухвалили на зустрічі лідерів парламентських партій, і той погодився. Раджапакса залишатиметься президентом до 13 липня, щоб забезпечити передачу влади.

9 липня тисячі протестувальників у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, прорвали поліцейські барикади та штурмували офіційну резиденцію президента Готабаї Раджапакси. ЗМі повідомляли, що острів з населенням 22 мільйони людей бореться з гострою нестачею іноземної валюти, яка обмежила імпорт основних палива, продуктів харчування та ліків, що занурило його в найгіршу фінансову кризу за сім десятиліть.

Згодом з'явилась інформація, що прем'єр-міністр країни Раніл Вікрамасінгхе пішов у відставку, а президент - утік. Очікується, що його місце тимчасово займе спікер місцевого парламенту.

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