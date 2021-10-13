Президент УАФ Павелко вперше прокоментував конфлікт Петракова і Малиновського
Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що він не хоче втручатись у конфлікт тренера збірної України Олександра Петракова та півзахисника Руслана Малиновського
Про це повідомляє "ПроФутболDigital".
За словами Павелка, за сім років роботи він ніколи не втручався в роботу тренерського штабу збірної України.
"Я за всі сім років ніколи не втручався в рішення головного тренера, будь то Фоменко, Шевченко або Петраков. Це їхні відчуття і тренерські задумки. Вони бачать як будувати команду і як використовувати тих чи інших гравців. Це тільки вирішує тренерський штаб. Дуже важливо, щоб тренери відчували підтримку, що вони головні в команді. Вони вирішують і вони приймають рішення, хто потрібен у складі національної збірної", - висловився президент УАФ Андрій Павелко про конфлікт Руслана Малиновського та Олександра Петракова.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня Петраков повідомив, що Малиновський відмовився грати у товариському матчі проти Чехії.
- 17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців, викликаних до збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.
- 13 жовтня екстренер збірної України Леонід Буряк заявив, що Петракову необхідно перед вирішальним матчем проти Боснії і Герцеговини повернути до національної команди Малиновського.
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