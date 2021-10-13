Президент УАФ Павелко вперше прокоментував конфлікт Петракова і Малиновського

Про це повідомляє "ПроФутболDigital".



За словами Павелка, за сім років роботи він ніколи не втручався в роботу тренерського штабу збірної України.



"Я за всі сім років ніколи не втручався в рішення головного тренера, будь то Фоменко, Шевченко або Петраков. Це їхні відчуття і тренерські задумки. Вони бачать як будувати команду і як використовувати тих чи інших гравців. Це тільки вирішує тренерський штаб. Дуже важливо, щоб тренери відчували підтримку, що вони головні в команді. Вони вирішують і вони приймають рішення, хто потрібен у складі національної збірної", - висловився президент УАФ Андрій Павелко про конфлікт Руслана Малиновського та Олександра Петракова.

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