Президенти США та Китаю планують провести зустріч 15 листопада
Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада
Про це пише Kyodo.
Зазначається, що світові лідери шукатимуть шляхи стабілізації свого "гострого суперництва, хоча геополітична напруженість між ними не має ознак ослаблення".
Високопоставлений чиновник США, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Сполучені Штати та Китай ведуть останні підготовчі етапи до зустрічі між двома лідерами.
Водночас Китай ще не підтвердив участь Сі Цзіньпіна в майбутньому саміті АТЕС, але минулого тижня Білий дім заявив, що дві країни "в принципі" домовилися про зустріч своїх лідерів у Сан-Франциско.
Зазначається, що президент Китаю востаннє відвідував США у 2017 році. Натомість Байден і Сі зустрічалися рік тому на Балі під час саміту G20.
- 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
- Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
- 28 жовтня в Reuters повідомили, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.
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