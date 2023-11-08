Президенти США та Китаю планують провести зустріч 15 листопада

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що світові лідери шукатимуть шляхи стабілізації свого "гострого суперництва, хоча геополітична напруженість між ними не має ознак ослаблення".

Високопоставлений чиновник США, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Сполучені Штати та Китай ведуть останні підготовчі етапи до зустрічі між двома лідерами.

Водночас Китай ще не підтвердив участь Сі Цзіньпіна в майбутньому саміті АТЕС, але минулого тижня Білий дім заявив, що дві країни "в принципі" домовилися про зустріч своїх лідерів у Сан-Франциско.

Зазначається, що президент Китаю востаннє відвідував США у 2017 році. Натомість Байден і Сі зустрічалися рік тому на Балі під час саміту G20.