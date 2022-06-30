При відході з Сєверодонецька не загинув жоден український воїн, – Гайдай
Голова Луганської ОВА наголосив, що під час відходу із Сєверодонецька жоден український військовий не загинув
Про це інформує в телеграмі Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Все пройшло централізовано, за планом, не було самовільного відходу. Все, що потрібно було для відходу – від будівельних матеріалів до човнів, тросів – ми забезпечили всім. Під час відходу не було жодного загиблого", – сказав очільник Луганщини.
Українські воїни повністю виконали свою місію: "Захисники виконали свою місію у Сєверодонецьку. І за часом, скільки стримували ворога, і за ураженням, яке завдавали ворогові в техніці та особовому складі, це все виконано та перевиконано. Там усі хлопці молодці".
- Завдяки тривалій обороні Сєверодонецька, українські військові завдали великих втрат російським окупантам.
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