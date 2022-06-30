Про це інформує в телеграмі Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Все пройшло централізовано, за планом, не було самовільного відходу. Все, що потрібно було для відходу – від будівельних матеріалів до човнів, тросів – ми забезпечили всім. Під час відходу не було жодного загиблого", – сказав очільник Луганщини.

Українські воїни повністю виконали свою місію: "Захисники виконали свою місію у Сєверодонецьку. І за часом, скільки стримували ворога, і за ураженням, яке завдавали ворогові в техніці та особовому складі, це все виконано та перевиконано. Там усі хлопці молодці".