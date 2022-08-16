"Причини вибухів можуть бути різні": Зеленський закликав українців у окупації не наближатися до військових об'єктів загарбників

Про це президент сказав у відеозверненні ввечері 16 серпня.

"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії й усіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби", - сказав Зеленський.

Президент також прокоментував можливі причини вибухів на військових об'єктах окупантів.

"Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів, "головотяпство". Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше в окупантів буде можливостей творити зло та вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим - не місце для них", - сказав Зеленський.

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Також президент закликав українців робити все можливе для перемоги, адже, щоб не зменшувалася підтримка України в світі, має не зменшуватися активність українців.

"Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни. Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог", - сказав Зеленський.

Раніше, 9 серпня, у Криму прогриміли вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО. Проте джерело видання The Washington Post в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці в окупованому Криму стоїть Україна. У Міноборони України пожежу на аеродромі в Криму прокоментували нагадуванням про заборону куріння у невстановлених місцях.

The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до домівок росіян. А The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами

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