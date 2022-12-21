Пригожин приїхав до колонії, де сидить Олексій Навальний, вербувати в'язнів

Про це повідомляє російське інтернет-ЗМІ "Медіазона".

Голова ПВК Вагнера Євген Пригожин приїжджав до колонії, де відбуває покарання російський опозиційний політик Олексій Навальний. Зазначається, що Пригожин приїздив до виправної колонії суворого режиму "ИК-6" вербувати в'язнів, аби ті поїхали на війну.

"[Пригожин] прилетів гелікоптером, усіх "зеків" зібрали на стадіоні разом із начальством. Пригожин на зріст маленький, лисий. Сказав: "Я сам відмотав 10 років, кличу вас стати моїми штурмовиками. За пів року кожному випишу помилування, у вас 5 хвилин на роздуми", - переказав слова очевидця у своєму листі Олексій Навальний.

Поїхати на війну погодилися "близько 80-90 ув'язнених", а потім "була ще друга хвиля вербування".

Нагадаємо, російський опозиційний політик Марк Фейгін переконаний, що диктатор Володимир Путін використовує Пригожина для залякування Заходу, щоб утриматись при владі.

14 грудня Центр національного спротиву поінформував, що в складі ПВК Вагнера проти України воюють щонайменше 23 тис.терористів-зеків.

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