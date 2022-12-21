Пригожин приїхав до колонії, де сидить Олексій Навальний, вербувати в'язнів
Російський опозиційний політик Олексій Навальний розповів, що голова ПВК Вагнера приїжджав до його виправної колонії "ИК-6", там Євген Пригожин вербував в'язнів для їхнього залучення у війну
Про це повідомляє російське інтернет-ЗМІ "Медіазона".
Голова ПВК Вагнера Євген Пригожин приїжджав до колонії, де відбуває покарання російський опозиційний політик Олексій Навальний. Зазначається, що Пригожин приїздив до виправної колонії суворого режиму "ИК-6" вербувати в'язнів, аби ті поїхали на війну.
"[Пригожин] прилетів гелікоптером, усіх "зеків" зібрали на стадіоні разом із начальством. Пригожин на зріст маленький, лисий. Сказав: "Я сам відмотав 10 років, кличу вас стати моїми штурмовиками. За пів року кожному випишу помилування, у вас 5 хвилин на роздуми", - переказав слова очевидця у своєму листі Олексій Навальний.
Поїхати на війну погодилися "близько 80-90 ув'язнених", а потім "була ще друга хвиля вербування".
- Нагадаємо, російський опозиційний політик Марк Фейгін переконаний, що диктатор Володимир Путін використовує Пригожина для залякування Заходу, щоб утриматись при владі.
- 14 грудня Центр національного спротиву поінформував, що в складі ПВК Вагнера проти України воюють щонайменше 23 тис.терористів-зеків.
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