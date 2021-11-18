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Прикордонники зупинили мігрантів з Білорусі, які під виглядом туристів прямували до Львова

18 листопада, 2021 четвер
21:05
Суспільство Державна прикордонна служба

Державна прикордонна служба України зупинила на кордоні з Білоруссю мігрантів, які прямували до Львова під виглядом туристів

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Державна прикордонна служба України попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь. За більш ніж вигаданою метою поїздки сьогодні вони намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.

15 осіб, серед яких четверо підлітків, приїхали з Мінська рейсовим автобусом, та за їх словами, хотіли оглянути краєвиди Львівщини, звідки планували повернутися додому.

"У ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область (знаходиться на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою - ред.)", - зазначає пресслужба.

Також правоохоронці встановили, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, які їм видали майже в один час, а саме у вересні-жовтні 2021 року.

Іноземців не пустили в Україну та повернули назад у Білорусь.
 

  • Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків. 
  • Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
  • Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час виступу на надзвичайному засіданні сейму назвав кризу на кордоні з Білоруссю "зрежисованим дійством для поширення хаосу", а Лукашенка - "виконавцем сценарію з відбудови Російської імперії".
  • У свою чергу, Європейський союз перевірить шляхи, якими до Білорусі направляють мігрантів для гібридної атаки на європейських кордонах, а також ситуацію у РФ.
  • 17 листопада прикордонники Польщі повідомили, що мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі".
  • Станом на 18 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі мігрантів, які встановили новий табір.

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Державна прикордонна служба України
кордон України
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