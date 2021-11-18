Прикордонники зупинили мігрантів з Білорусі, які під виглядом туристів прямували до Львова

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Державна прикордонна служба України попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь. За більш ніж вигаданою метою поїздки сьогодні вони намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.



15 осіб, серед яких четверо підлітків, приїхали з Мінська рейсовим автобусом, та за їх словами, хотіли оглянути краєвиди Львівщини, звідки планували повернутися додому.



"У ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область (знаходиться на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою - ред.)", - зазначає пресслужба.



Також правоохоронці встановили, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, які їм видали майже в один час, а саме у вересні-жовтні 2021 року.



Іноземців не пустили в Україну та повернули назад у Білорусь.

