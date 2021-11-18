Прикордонники зупинили мігрантів з Білорусі, які під виглядом туристів прямували до Львова
Державна прикордонна служба України зупинила на кордоні з Білоруссю мігрантів, які прямували до Львова під виглядом туристів
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Державна прикордонна служба України попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь. За більш ніж вигаданою метою поїздки сьогодні вони намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.
15 осіб, серед яких четверо підлітків, приїхали з Мінська рейсовим автобусом, та за їх словами, хотіли оглянути краєвиди Львівщини, звідки планували повернутися додому.
"У ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область (знаходиться на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою - ред.)", - зазначає пресслужба.
Також правоохоронці встановили, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, які їм видали майже в один час, а саме у вересні-жовтні 2021 року.
Іноземців не пустили в Україну та повернули назад у Білорусь.
- Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час виступу на надзвичайному засіданні сейму назвав кризу на кордоні з Білоруссю "зрежисованим дійством для поширення хаосу", а Лукашенка - "виконавцем сценарію з відбудови Російської імперії".
- У свою чергу, Європейський союз перевірить шляхи, якими до Білорусі направляють мігрантів для гібридної атаки на європейських кордонах, а також ситуацію у РФ.
- 17 листопада прикордонники Польщі повідомили, що мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі".
- Станом на 18 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі мігрантів, які встановили новий табір.
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