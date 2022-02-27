"Привид Києва": український льотчик збив 10 літаків окупантів

Про це повідомила СБУ.



"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше цей льотчик збив 6 російських літаків за 30 годин.

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