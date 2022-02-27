"Привид Києва": український льотчик збив 10 літаків окупантів
Станом на 27 лютого український пілот знищив уже 10 російських літаків
Про це повідомила СБУ.
"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів", - зазначили у спецслужбі.
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