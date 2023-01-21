Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

За його словами, це кадрове рішення - останнє вікно можливостей, яке РФ "закидатиме трупами мобіків", адже інших варіантів немає, хіба що звичний ядерний шантаж.

"Але є ще другий аспект. Багато хто розглядає призначення генерала Герасимова як свідоцтво рішучості Москви перейти в наступ. Та призначення Герасимова свідчить про інше - про запеклу боротьбу всередині військово-політичного керівництва між міністерством оборони й угрупованням Пригожина професійних кримінальників, його ПВК Вагнера. Адже Пригожин провадить відкриту війну на знищення не проти України, а проти міністерства оборони Росії. Я дозволю собі процитувати в чоловічій аудиторії той епітет, яким Пригожин нагородив генерала Герасимова: Пригожин назвав його п***ром , як і весь генеральний штаб. Але він пішов далі: у своїх заявах він накинувся вже на адміністрацію президента, заявивши, що там повно зрадників, які думають про те, як програти війну", - наголосив політолог.

Андрій Піонтковський вважає, що Євген Пригожин прагне влади в РФ, тому в Москві триває гостра політична криза.

"Події вночі з 10 на 11 січня в бункері Путіна, коли було прийнято рішення про відсторонення пригожинського призначенця Суровікіна й повернення Герасимова, - це був військовий мініпереворот. Тому що Шойгу та Герасимов вирішили не чекати лихої долі генерала Павлова, якого розстріляли за поразку на фронті. Пригожин здійснював ці атаки з подачі Путіна. Путіну, як будь-якому фюреру, потрібно пояснити, що винні його генерали. Вони примусили Путіна повернути Герасимова на його посаду, але за два дні до нього з’явився Пригожин і частково переграв ситуацію. Це боротьба за майбутню владу в Росії після поразки. Завдання Пригожина - звинуватити всю політичну й військову верхівку та захопити владу в Росії, що програла війну, як єдиний героїчний воїн, який намагався перемогти. Усе це лише послаблює боєздатність російських збройних сил і наближає поразку", - зауважив він.

11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України.

12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків.

16 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що готується до спроби зробити крайній ривок і з цим пов'язані кадрові зміни в командуванні РФ.

У розвідці заявили, що Володимир Путін наказав Герасимову захопити Донеччину й Луганщину до кінця зими.

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