Призначення Герасимова командувачем окупантів свідчить про боротьбу між Міноборони РФ і вагнерівцями, - Піонтковський
Призначення Валерія Герасимова командувачем військ РФ в Україні є мініпереворотом і доказом боротьби між Міноборони Росії та ПВК Вагнера
Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
За його словами, це кадрове рішення - останнє вікно можливостей, яке РФ "закидатиме трупами мобіків", адже інших варіантів немає, хіба що звичний ядерний шантаж.
"Але є ще другий аспект. Багато хто розглядає призначення генерала Герасимова як свідоцтво рішучості Москви перейти в наступ. Та призначення Герасимова свідчить про інше - про запеклу боротьбу всередині військово-політичного керівництва між міністерством оборони й угрупованням Пригожина професійних кримінальників, його ПВК Вагнера. Адже Пригожин провадить відкриту війну на знищення не проти України, а проти міністерства оборони Росії. Я дозволю собі процитувати в чоловічій аудиторії той епітет, яким Пригожин нагородив генерала Герасимова: Пригожин назвав його п***ром , як і весь генеральний штаб. Але він пішов далі: у своїх заявах він накинувся вже на адміністрацію президента, заявивши, що там повно зрадників, які думають про те, як програти війну", - наголосив політолог.
Андрій Піонтковський вважає, що Євген Пригожин прагне влади в РФ, тому в Москві триває гостра політична криза.
"Події вночі з 10 на 11 січня в бункері Путіна, коли було прийнято рішення про відсторонення пригожинського призначенця Суровікіна й повернення Герасимова, - це був військовий мініпереворот. Тому що Шойгу та Герасимов вирішили не чекати лихої долі генерала Павлова, якого розстріляли за поразку на фронті. Пригожин здійснював ці атаки з подачі Путіна. Путіну, як будь-якому фюреру, потрібно пояснити, що винні його генерали. Вони примусили Путіна повернути Герасимова на його посаду, але за два дні до нього з’явився Пригожин і частково переграв ситуацію. Це боротьба за майбутню владу в Росії після поразки. Завдання Пригожина - звинуватити всю політичну й військову верхівку та захопити владу в Росії, що програла війну, як єдиний героїчний воїн, який намагався перемогти. Усе це лише послаблює боєздатність російських збройних сил і наближає поразку", - зауважив він.
- 11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України.
- 12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків.
- 16 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що готується до спроби зробити крайній ривок і з цим пов'язані кадрові зміни в командуванні РФ.
- У розвідці заявили, що Володимир Путін наказав Герасимову захопити Донеччину й Луганщину до кінця зими.
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