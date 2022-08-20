Продовжені "вихідні" на ЗАЕС можуть свідчити про плани відключення від українських електромереж, - розвідка
Українська розвідка повідомила, що окупанти продовжили "вихідні" для співробітників Запорізької АЕС. Це може свідчити, що росіяни планують відключити станцію від українських електромереж
Про це повідомили у головному управлінні розвідки.
Згідно з інформацією, "короткотривалі вихідні" для українського персоналу продовжено. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових. Тривалість "вихідних" окупанти не уточнили.
"Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення – так зване виведення в нуль. В такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", - йдеться у повідомленні.
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