Продовжують нищити врожай: окупанти обстріляли Зеленопілля двічі за день

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок денного обстрілу загорілося поле на території Зеленопільської громади, пожежа знищила 5 га пшениці. На щастя, ніхто не постраждав.

"Надвечір окупанти знову вгатили по прикордонним територіям Зеленодольської ТГ. Минулося без жертв", - додає Лукашук.

Він також закликав мешканців громади не нехтувати правилами безпеки.

У Дніпрі 15 липня ввечері прогриміла серія вибухів, в місті пожежа.

У Кременчуці також пролунали вибухи.

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