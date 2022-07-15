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Головна війна з Росією Продовжують нищити врожай: окупанти обстріляли Зеленопілля двічі за день

Продовжують нищити врожай: окупанти обстріляли Зеленопілля двічі за день

15 липня, 2022 п'ятниця
23:13
війна з Росією українське поле пшениці

У п'ятницю, 15 липня, ворог продовжив обстрілювати Зеленопільську громаду, внаслідок чого сталася пожежа на одному із пшеничних полів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок денного обстрілу загорілося поле на території Зеленопільської громади, пожежа знищила 5 га пшениці. На щастя, ніхто не постраждав.

"Надвечір окупанти знову вгатили по прикордонним територіям Зеленодольської ТГ. Минулося без жертв", - додає Лукашук.

Він також закликав мешканців громади не нехтувати правилами безпеки.

  • У Дніпрі 15 липня ввечері прогриміла серія вибухів, в місті пожежа.
  • У Кременчуці також пролунали вибухи.

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