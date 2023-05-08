Програма підтримки ветеранів: гірнича компанія Ferrexpo розширила програму підтримки працівників компаніЇ

Про це повідомляє аналітичний портал gmk.center із посиланням на дані пресслужби Ferrexpo.

Нині близько 700 працівників компанії боронять цілісність України в лавах Збройних сил України та виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ferrexpo підтримує військовослужбовців з-поміж своїх співробітників з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, фінансує їхню психологічну та фізичну реабілітацію.

Окрім того, компанія розгорнула власну програму реабілітації. Вона передбачає створення максимально комфортних умов з урахуванням усіх наслідків, які принесла війна, аби демобілізовані могли повноцінно повернутися у суспільство й робоче середовище. Після завершення служби в лавах української армії співробітники компанії отримують якісну психологічну, фізичну реабілітацію, необхідні особисті й професійні консультації.

Передбачена також і підтримка для членів їхніх родин для спільної адаптації. Для демобілізованих працівників при поверненні на робоче місце переглядатимуть та за потреби адаптуватимуть умови праці, аби реінтеграція в професійне середовище була швидкою та ефективною. Для співробітників, які з об’єктивних причин не можуть повернутися на звичне робоче місце, передбачені програми з професійної перепідготовки. Їм запропонують нову посаду, заробітна платня при цьому буде не меншою за попередню.

«Надзвичайно важливо, що Ferrexpo дбає не лише про те, щоб у мобілізованих з-поміж працівників було все необхідне спорядження, а й турбується про підтримку вже демобілізованих з фронту. Так, у рамках програми підтримки для ветеранів передбачене все необхідне, щоб ветерани війни могли швидко повернутися до роботи в компанії після фізичної й психологічної реабілітації та соціальної адаптації», – розповів працівник Ferrexpo Євгеній Богодіст, який демобілізувався 2 травня поточного року й невдовзі розпочне проходити реабілітацію.

Нині на ПрАТ “Полтавський ГЗК” демобілізовано п’ятеро осіб із числа раніше мобілізованих, трьох – що служили за контрактом; на ТОВ “Єристівський ГЗК” демобілізовано дев’ять осіб. На базі медико-санітарної частини та інших медзакладів країни за підтримки Ferrexpo вже надали послуги з реабілітації 116 ветеранам, наразі до робочого середовища компанії реінтегровано чотирьох із них.

За словами Анни Адом, директорки з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні, найбільша кількість мобілізованих працівників – чоловіки віком у середньому 39 років. Близько 20% із них отримали важкі травми й потребують лікування в реабілітаційних центрах України чи інших держав, 2% – необхідне протезування.

“Наша програма передбачає комплексний підхід і спрямована на те, аби максимально ефективно реінтегрувати ветеранів та ветеранок до повноцінного соціального та професійного життя. Вона дозволить мінімізувати кількість проблем, з якими стикаються демобілізовані працівники під час повернення до своїх робочих місць. Окрім того, програма допоможе зберегти стійкість компанії в умовах кадрового дефіциту”, – зазначає Анна Адом.

Компанія також подбає про створення здорового мікроклімату в структурних підрозділах та сприяння у реінтеграції співробітників, що повернулися з війни, з боку їхніх колег. Персонал підприємств Ferrexpo пройде навчання основам взаємодії з людьми, які мають фізіологічні недоліки та/або посттравматичний стресовий розлад.