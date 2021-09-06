Прорили тунель ложкою: з ізраїльської в'язниці втекли шестеро палестинців
В Ізраїлі з в’язниці втекли шестеро палестинців, яких вважають особливо небезпечними
Про це повідомляє управління в'язниць Ізраїлю, передає Громадське.
Серед утікачів - колишній польовий командир "Бригад мучеників аль-Акси", воєнізованого крила організації ФАТХ Закарія Збейді. Його засудили за теракти й убивства ізраїльтян.
Тунель прокопали з в’язничної камери.
Інші п'ять ув'язнених - члени воєнізованого угрупування "Ісламський джихад у Палестині", яке США та ЄС визнає терористичним.
Втеча сталася близько 03:30 ночі. Зникнення в'язнів помітили після того, як їх на полі побачив фермер і повідомив про це до поліції.
Тунель копали щонайменше два місяці. Ложку засуджені ховали за плакатом.
До пошуків нині залучили ізраїльську поліцію, сили безпеки "Шин-Бет", прикордонників та два підрозділи Армії оборони Ізраїлю. По всій країні виставили 82 контрольно-пропускних пункти.
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