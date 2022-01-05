Протести в Казахстані спрямовані проти Назарбаєва, це внутрішньо-елітний конфлікт, - експерт
Експерт з міжнародної політики Ілія Куса вважає, що протести в Казахстані спрямовані проти колишнього президента Нурсултана Назарбаєва і що це є внутрішньо-елітним конфліктом
Про це він розповів у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.
“Якщо поглянути на гасла, якими послуговуються мітингувальники, вони спрямовані якраз проти родини колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, а не проти чинного - Касим-Жомарта Токаєва. Це говорить про те, що ситуація в Казахстані – це про внутрішньо-елітні конфлікти, а не про частину якоїсь глобальної гри, чи зовнішній вплив. По суті, події в Казахстані коректніше називати соціально-економічною кризою на тлі внутрішньо-елітного розколу”, - зазначив Куса.
На думку експерта, Назарбаєв досі має більшу політичну вагу, ніж чинний президент, адже Токаєва призначив саме Назарбаєв і тривалий час він не міг вийти з тіні попередника.
“Токаєв має менше впливу, він повністю не контролює силовий апарат. І саме через це, на мою думку, протестувальникам вдається захоплювати адміністративні будівлі в тій же Алматі, адже президент не має повного контролю над силовиками. По суті, буде вирішуватися питання, яка з елітних груп переможе на тлі кризи, хто краще скористається ситуацією”, – зауважив Ілія Куса.
Експерт наголосив, що через пандемію COVID-19 соціально-економічні проблеми в Казахстані, які ламають суспільний договір між центральною владою і громадянами, загострилися і на це все накладається конфлікт еліт.
- Нагадаємо, у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.
- Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
- У місті Актобе на заході Казахстану мітингувальники беруть штурмом будівлю адміністрації. Співробітники поліції заявили, що вони “з народом”. Також протестувальники беруть штурмом адміністрацію Алмати.
- Посольство України в Республіці Казахстан закликало українців утриматися від поїздок до цієї країни через масові протести.
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