Протести в Казахстані спрямовані проти Назарбаєва, це внутрішньо-елітний конфлікт, - експерт

Про це він розповів у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Якщо поглянути на гасла, якими послуговуються мітингувальники, вони спрямовані якраз проти родини колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, а не проти чинного - Касим-Жомарта Токаєва. Це говорить про те, що ситуація в Казахстані – це про внутрішньо-елітні конфлікти, а не про частину якоїсь глобальної гри, чи зовнішній вплив. По суті, події в Казахстані коректніше називати соціально-економічною кризою на тлі внутрішньо-елітного розколу”, - зазначив Куса.



На думку експерта, Назарбаєв досі має більшу політичну вагу, ніж чинний президент, адже Токаєва призначив саме Назарбаєв і тривалий час він не міг вийти з тіні попередника.



“Токаєв має менше впливу, він повністю не контролює силовий апарат. І саме через це, на мою думку, протестувальникам вдається захоплювати адміністративні будівлі в тій же Алматі, адже президент не має повного контролю над силовиками. По суті, буде вирішуватися питання, яка з елітних груп переможе на тлі кризи, хто краще скористається ситуацією”, – зауважив Ілія Куса.



Експерт наголосив, що через пандемію COVID-19 соціально-економічні проблеми в Казахстані, які ламають суспільний договір між центральною владою і громадянами, загострилися і на це все накладається конфлікт еліт.

