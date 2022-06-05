Про це білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, передає УНІАН.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ багато білорусів захотіли допомогти українцям, був сформований батальйон.

"В даний час це 1,5 тисячі осіб. Насправді, він (батальйон, - ред.) не один: їх кілька в різних містах, під наглядом ЗСУ", - розповіла вона.

Тихановська додала, що бажаючих воювати за Україну ще більше.

"Багато в Білорусі хочуть допомогти Україні і в даний час проходять навчання в інших країнах. Скільки їх і де вони знаходяться, мені не дозволяється говорити. Часто це люди, які потребують навчання. Але напевно кількість білоруських бійців на боці України буде рости", - зазначила опозиціонерка.

Раніше Тихановська заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка наказував військам наступати на територію України, але вищі офіцери проігнорували його.