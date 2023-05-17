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Головна Світ Протидія України агресії РФ стала прикладом для Тайваню, як протистояти більшій армії, – Остін

Протидія України агресії РФ стала прикладом для Тайваню, як протистояти більшій армії, – Остін

17 травня, 2023 середа
07:10
Світ Ллойд Остін

Протидія України російській агресії стала важливим уроком для Тайваню, як протистояти масивному противнику

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін під час виступу під час слухань у Сенаті, передає Укрінформ.

"Один із цих уроків полягає в тому, що з асиметричними можливостями та асиметричною тактикою й технікою менші сили можуть дійсно добре захищатися від більшої сили", – зазначив глава Пентагону.

У цьому зв’язку він зазначив, що завдяки міжнародній підтримці зброєю, обладнанням, боєприпасами, а також у вигляді навчань, українські війська не лише завадили Росії захопити свою країну, але й повернути захоплені раніше території.

Новини
Україна
Тайвань
Війна з Росією
Ллойд Остін
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