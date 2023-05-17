Протидія України агресії РФ стала прикладом для Тайваню, як протистояти більшій армії, – Остін

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін під час виступу під час слухань у Сенаті, передає Укрінформ.

"Один із цих уроків полягає в тому, що з асиметричними можливостями та асиметричною тактикою й технікою менші сили можуть дійсно добре захищатися від більшої сили", – зазначив глава Пентагону.

У цьому зв’язку він зазначив, що завдяки міжнародній підтримці зброєю, обладнанням, боєприпасами, а також у вигляді навчань, українські війська не лише завадили Росії захопити свою країну, але й повернути захоплені раніше території.