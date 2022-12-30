Про це він розповів в етері Еспресо.



"Не можу сказати, що ситуація навколо Бахмута полегшилася. Противник не полишає спроб атакувати. Якщо піднятися над тактичною картинкою бою і говорити про оперативні фактори, то бачимо, що ворог менше застосовує техніки, незначно зменшив кількість обстрілів, тому що бої йдуть на вулицях, відповідно, можуть зачепити своїх. Але ми обороняємося і це дозволяє нашим підрозділам, які краще знають місцевість, проводити маневри та більш активно контратакувати противника", - прокоментував військовий експерт.



Сергій Грабський зауважив, що ворог, попри те, що йому була поставлена чітка задача — завершити з Бахмутом до кінця року, очевидно, що це завдання не виконав.



"Противник змушений витрачати свої додаткові ресурси, аби дотиснути ситуацію. Спостерігається перекидання туди боєприпасів, пального, контингентів російських військ, щоб продовжувати тиск на цей район.У найближчий перспективі якихось суттєвих змін ми не побачимо. Звісно, сторона, яка обороняється, має більше перспектив втриматися, тому що менше потрібно сил та засобів, але ситуація залишається надзвичайно складною, незважаючи на те, що з військової точки зору взяття Бахмута навряд чи дасть противнику якісь переваги, бо він далі впреться у наступну систему оборонних позицій українських сил", - пояснив Грабський.

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