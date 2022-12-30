Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмут є епіцентром та символом нашої боротьби та незламності. Бахмут - це символ неспроможності ворога. За цю добу відбулося 249 обстрілів на Бахмутському фронту, 32 боєзіткнення. Ворог втратив 131 людину вбитими, понад 150 пораненими. Противник також втратив два склади з боєкомплектом", - повідомив Череватий.

За його словами, Бахмут - це одна з найгарячіших точок, де відбуваються найагресивніші дії ворога.

"Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили. ПВК Вагнера поповнюють особовий склад ув'язненими, але у них вже на цьому напрямку з'являються проблеми. Вже у в'язниці Росії прийшли звістки, що це білет в один кінець. На напрямку Вугледара у районі Степового вже помічено іншу військову приватну компанію Патріот, яку поєднують з міністром оборони Шойгу", - додав Череватий.

Директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що у район Кремінної зараз прибуває більше ворожого підкріплення, ніж під Бахмут

Військовий експерт Денис Попович зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни намагаються атакувати укріплені позиції ЗСУ

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