Динаміка втрат змушує ворога постійно оновлювати особовий склад на Сході, - речник Східного угруповання військ Череватий
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що Бахмут - це символ неспроможності ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Бахмут є епіцентром та символом нашої боротьби та незламності. Бахмут - це символ неспроможності ворога. За цю добу відбулося 249 обстрілів на Бахмутському фронту, 32 боєзіткнення. Ворог втратив 131 людину вбитими, понад 150 пораненими. Противник також втратив два склади з боєкомплектом", - повідомив Череватий.
За його словами, Бахмут - це одна з найгарячіших точок, де відбуваються найагресивніші дії ворога.
"Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили. ПВК Вагнера поповнюють особовий склад ув'язненими, але у них вже на цьому напрямку з'являються проблеми. Вже у в'язниці Росії прийшли звістки, що це білет в один кінець. На напрямку Вугледара у районі Степового вже помічено іншу військову приватну компанію Патріот, яку поєднують з міністром оборони Шойгу", - додав Череватий.
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