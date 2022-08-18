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"Провів" 128 одиниць техніки загарбників із Сумщини до Київщини. Агенту РФ повідомили про підозру

18 серпня, 2022 четвер
13:35
Кримінал "Провів" 128 одиниць техніки загарбників із Сумщини до Київщини. Агенту РФ повідомили про підозру

Завербованому РФ українцю повідомили про підозру за те, що той показав рашистам короткий та безпечний шлях із Сумської до Київської області. Крім того, агент здавав місця дислокації ЗСУ

Про це інформує Служби безпеки України.

СБУ викрила агента РФ, який у перші дні повномасштабного вторгнення російських окупантів "провів із Сумщини до Київщини 128 одиниць техніки".

Слідство встановило, що зловмисником виявився житель Сумщини, якого завербували спецслужби ворога.

"Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва", - йдеться в повідомленні.

Після деокупації Сумщини зловмисник продовжив співпрацювати із ФСБ РФ - збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння ЗСУ із прив’язкою до місцевості.

"Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами", - додають в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру, нині він під вартою.

  • 9 серпня Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ.
  • Правоохоронці викрили усіх зрадників, які почали працювати в "МВС" РФ на тимчасово окупованому Запоріжжі, із них 17 вже оголосили підозру.
  • 12 серпня СБУ затримала коригувальника, за наводкою  якого окупанти стріляли по будівлі Харківської адміністрації та ще сімох цивільних об’єктах.
  • 15 серпня СБУ викрила працівника одного з державних медичних закладів, який збирав дані для обстрілів на півдні Одещини.

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Росія
російська армія
Київщина
Сумщина
ЗСУ
ФСБ
війна з Росією
окуповані території
окупанти
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