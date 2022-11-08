Про це повідомляє "Польське радіо".

"Це є вираженням відчаю російської зовнішньої політики. Адже санкції, застосовані ЄС і низкою інших країн світу, вже де-факто виключають можливість будь-якої співпраці з компаніями Російської Федерації через війну в Україні", – сказав Мулярчик.

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Також, на його думку, дії Росії мають характери символічної відплати.

"Я припускаю, що ця співпраця не функціонує давно, з моменту агресії Росії в Україні. Я сприймаю це як певний жест і символізм без реального значення", – додав він.

4 листопада стало відомо, що Росія домагається зняття санкцій з державного Россельхозбанка, щоб полегшити експорт російського зерна.

Станом на 8 листопада відомо, що вантажообіг багатьох найбільших російських портів суттєво знизився цього року, а імпорт в Росію скоротився на 24%.

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