"Прояв відчаю": МЗС Польщі прокоментувало "санкції" РФ проти західних оборонних компаній
Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив, що нещодавні російські санкції, накладені на західні оборонні компанії, є вираженням відчаю російської зовнішньої політики
Про це повідомляє "Польське радіо".
"Це є вираженням відчаю російської зовнішньої політики. Адже санкції, застосовані ЄС і низкою інших країн світу, вже де-факто виключають можливість будь-якої співпраці з компаніями Російської Федерації через війну в Україні", – сказав Мулярчик.
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Також, на його думку, дії Росії мають характери символічної відплати.
"Я припускаю, що ця співпраця не функціонує давно, з моменту агресії Росії в Україні. Я сприймаю це як певний жест і символізм без реального значення", – додав він.
- 4 листопада стало відомо, що Росія домагається зняття санкцій з державного Россельхозбанка, щоб полегшити експорт російського зерна.
- Станом на 8 листопада відомо, що вантажообіг багатьох найбільших російських портів суттєво знизився цього року, а імпорт в Росію скоротився на 24%.
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