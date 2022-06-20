Путін боїться, що "іскра демократії" дійде до Росії, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Володимир Путін намагається завадити поширенню демократії на Росію і через це протидіє НАТО та ЄС
Про це він написав у Twitter.
"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може долетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС. Він хоче повернутися до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити", - написав канцлер Німеччини.
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