Про це сказав дипломат Метью Брайза в етері Еспресо.

Він зазначив, що ЗСУ загнали РФ у Бахмуті в глухий кут і змусили їх поступатися. У РФ на найвищому рівні панує безлад: Євген Пригожин погрожує вивести найманців із міста, пропонує. за даними Washington Post, розповісти ЗСУ про місця розташування росіян.

"Це акт державної зради, який за звичайних обставин карається смертною карою. Путін закриває на це очі, тому що боїться, що його військові командири отримають занадто багато влади, або тому, що він не може контролювати Пригожина. У будь-якому випадку, схоже, що навколо Путіна панує масове безладдя, і це змушує мене повірити, що він просто не знає, що робити. Путін застряг в Україні. Він не може перемогти і здатен лише відправляти на вірну смерть ще більше своїх солдатів в надії, що США та їхні європейські союзники знеохотяться та перестануть надавати Україні потужну мілітарну підтримку", - зауважив Метью Брайза.

Дипломат додав, що в Росії немає стратегії, а є тільки бажання Володимира Путіна продовжувати воювати проти України.

"Звичайно, ми знаємо, що росіяни підтримують війну в Україні, і все ж чи можливо там висловитись проти війни? Коли уже економічний біль, який переживає Росія, змінить сприйняття в російському суспільстві? Росіяни славляться тим, що здатні багато страждати, але російські еліти звикли до певного рівня життя, яке раптово зникло, можливо, назавжди, тому в якийсь момент впаде остання крапля, від якої крихкий режим Владіміра Путіна посипеться", - наголосив він.