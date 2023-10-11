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Війна з Росією: хроніка
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Путін деморалізував власних військових і ізолював Росію, - міністр оборони США Ллойд Остін

11 жовтня, 2023 середа
12:54
Війна з Росією Ллойд Остін

Голова Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Путін сподівається на деморалізацію українського суспільства, але деморалізує власних військових та ізолював Росію

Про це він заявив під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Ми не можемо недооцінювати те, що несе собою путінська агресія. Ми розуміємо, що Росія готується до чергових ракетних атак. Ми знаємо, що Росія завдає ударів балістичними ракетами та безпілотниками. РФ навмисно робить усе, щоб страждали українці", - наголосив Остін. 

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, мішенню для Путіна є мирні українці.

"Путін хоче підірвати дух українців, але йому це не вдасться. Путін сподівається на деморалізацію українського суспільства, але деморалізує власних військових. Він хоче ізолювати Україну, але ізолював Росію. Путін сподівався надурити весь світ, але він не зміг надурити навіть власних найманців", - підкреслив Остін.

  • У середу, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Бельгії на засідання формату "Рамштайн". Лідер держави планує провести низку зустрічей.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує системи ППО, щоб зберегти енергомережу, людей і зерно
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