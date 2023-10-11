Путін деморалізував власних військових і ізолював Росію, - міністр оборони США Ллойд Остін

Про це він заявив під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Ми не можемо недооцінювати те, що несе собою путінська агресія. Ми розуміємо, що Росія готується до чергових ракетних атак. Ми знаємо, що Росія завдає ударів балістичними ракетами та безпілотниками. РФ навмисно робить усе, щоб страждали українці", - наголосив Остін.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, мішенню для Путіна є мирні українці.

"Путін хоче підірвати дух українців, але йому це не вдасться. Путін сподівається на деморалізацію українського суспільства, але деморалізує власних військових. Він хоче ізолювати Україну, але ізолював Росію. Путін сподівався надурити весь світ, але він не зміг надурити навіть власних найманців", - підкреслив Остін.