Путін доводить, що створену ним систему треба депутінізувати, - політик Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Путін додає жару своїми безпрецедентними заявами. З Пітера він прислав купу меседжів і зараз всі американські передові видання коментують саме фразу, де Путін сказав, що Америка взагалі втратила глузд і думає, що вона все вирішує як у минулому столітті" – зазначив політик.



Олег Рибачук додав, що американські аналітики за такими виступами уважно спостерігають.



"Путін багато робить для того, щоб не з'являлися ні у кого ілюзії про можливість домовлятися. І цим він доводить, що насправді вихід є тільки один – взяти цю божевільну систему, яка ним створена, і просто її депутінізувати, забрати ядерну зброю і раз назавжди дати відповідь на те, яким чином унеможливити повторення ситуації" – підкреслив Рибачук.

Також на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що вважає Радянський Союз "історичною Росією"

Того ж дня російський президент заявив, що не погрожує світові ядерною зброєю, але готовий її застосувати в разі загрози суверенітету