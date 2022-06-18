Путін доводить, що створену ним систему треба депутінізувати, - політик Рибачук
Олег Рибачук, політик та громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" вважає, що Путін багато робить для того, щоб ні у кого не з'являлося ілюзій про можливість домовлятися
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Путін додає жару своїми безпрецедентними заявами. З Пітера він прислав купу меседжів і зараз всі американські передові видання коментують саме фразу, де Путін сказав, що Америка взагалі втратила глузд і думає, що вона все вирішує як у минулому столітті" – зазначив політик.
Олег Рибачук додав, що американські аналітики за такими виступами уважно спостерігають.
"Путін багато робить для того, щоб не з'являлися ні у кого ілюзії про можливість домовлятися. І цим він доводить, що насправді вихід є тільки один – взяти цю божевільну систему, яка ним створена, і просто її депутінізувати, забрати ядерну зброю і раз назавжди дати відповідь на те, яким чином унеможливити повторення ситуації" – підкреслив Рибачук.
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