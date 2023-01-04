Путін готує державні заколоти в країнах Європи, - експерт з військової контррозвідки Притула
Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що російські спецслужби працюють у напрямку усунення керівників європейських країн
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лідерам країн Європи стало зрозуміло, що поки вони заграють з Путіним, він готує державні заколоти в найбільш впливових європейських країнах. Російські спецслужби працюють у напрямку усунення керівників країн Європи. Агенти РФ мають різні завдання та різні соціальні статуси. Є агенти, які працюють з офіцерами, є агенти впливу. Є агенти, які приїхали в Європу ще під час розпаду СРСР. Їм допомогли зробити свій бізнес у Німеччині, Франції, Великій Британії, Угорщині. Тобто у впливових країнах, які формують політику ЄС", - пояснив Притула.
Експерт з військової контррозвідки також додав, що інші агенти РФ з'явилися в Європі внаслідок вербування перспективних молодих політиків й службовців.
"Агентам допомогли піднятися на найвищі щаблі політичного бомонду. Також є російська агентура у бізнесі, яка має впливовий капітал та завдяки цьому капіталу спілкується з поважними людьми. Таким чином отримує інформацію, або впливає на людей. Ці мережі РФ будувала десятиліттями", - зауважив Притула.
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