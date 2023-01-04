Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лідерам країн Європи стало зрозуміло, що поки вони заграють з Путіним, він готує державні заколоти в найбільш впливових європейських країнах. Російські спецслужби працюють у напрямку усунення керівників країн Європи. Агенти РФ мають різні завдання та різні соціальні статуси. Є агенти, які працюють з офіцерами, є агенти впливу. Є агенти, які приїхали в Європу ще під час розпаду СРСР. Їм допомогли зробити свій бізнес у Німеччині, Франції, Великій Британії, Угорщині. Тобто у впливових країнах, які формують політику ЄС", - пояснив Притула.

Експерт з військової контррозвідки також додав, що інші агенти РФ з'явилися в Європі внаслідок вербування перспективних молодих політиків й службовців.

"Агентам допомогли піднятися на найвищі щаблі політичного бомонду. Також є російська агентура у бізнесі, яка має впливовий капітал та завдяки цьому капіталу спілкується з поважними людьми. Таким чином отримує інформацію, або впливає на людей. Ці мережі РФ будувала десятиліттями", - зауважив Притула.

26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.

30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.

23 грудня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді.

28 грудня стало відомо, що у німецькій розвідці викрили імовірного російського шпигуна.

Просувати проросійські погляди та організовувати акції протесту проти підтримки України в Німеччині допомагали люди, пов’язані з російською підсанкційною організацією "Росспівробітництво", а один із них стверджує, що працював у військовій розвідці Росії

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