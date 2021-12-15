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Путін і Сі Цзіньпін провели відеопереговори на тлі напруження відносин із Заходом

15 грудня, 2021 середа
14:07
Світ Путін і Сі Цзіньпін

Президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін у середу, 15 грудня, провели відеопереговори, під час яких російський лідер назвав відносини між країнами "зразком співробітництва держав у ХХІ ст."

Про це повідомляє Al Jazeera.

Раніше у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідери двох країн обговорять напруженість у Європі та "агресивну" риторику з боку США та НАТО.

Під час відеозустрічі Путін і Сі відзначили теплі відносини між Росією і Китаєм, а російський президент назвав їх "зразком співробітництва держав у ХХІ ст.".

"Між нашими країнами сформовано нову модель співпраці, яка базується, зокрема, на таких принципах, як невтручання у внутрішні справи, повага до інтересів один одного, намір перетворити спільний кордон на пояс вічного миру і добросусідство", - сказав Путін.

Лідер Китаю заявив, що президент Росії "рішуче підтримував зусилля Китаю із захисту ключових національних інтересів і рішуче виступав проти спроб вбити клин між країнами".

Видання зазначає, що РФ розвиває тісніші зв’язки з Китаєм після погіршення відносин із Заходом, і Путін використовує це партнерство як спосіб збалансувати вплив США, укладаючи вигідні угоди, особливо в енергетиці. Цього року президент РФ домовився із китайським лідером продовжити 20-річний договір про дружбу та співпрацю.

Володимир Путін також заявив, що планує особисто зустрітися з Сі Цзіньпінем в Пекіні в лютому і відвідати Олімпіаду 2022 року.

  • 16 листопада Сі Цзіньпін вперше провів відеопереговори із президентом США Джо Байденом, під час яких лідери держав обговорили напруження у стосунках між країнами, статус острову Тайвань і стан прав людини в Китаї.
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Росія
КНР
Сі Цзіньпін
Володимир Путін
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