Путін і Сі Цзіньпін провели відеопереговори на тлі напруження відносин із Заходом

Про це повідомляє Al Jazeera.



Раніше у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідери двох країн обговорять напруженість у Європі та "агресивну" риторику з боку США та НАТО.



Під час відеозустрічі Путін і Сі відзначили теплі відносини між Росією і Китаєм, а російський президент назвав їх "зразком співробітництва держав у ХХІ ст.".



"Між нашими країнами сформовано нову модель співпраці, яка базується, зокрема, на таких принципах, як невтручання у внутрішні справи, повага до інтересів один одного, намір перетворити спільний кордон на пояс вічного миру і добросусідство", - сказав Путін.



Лідер Китаю заявив, що президент Росії "рішуче підтримував зусилля Китаю із захисту ключових національних інтересів і рішуче виступав проти спроб вбити клин між країнами".



Видання зазначає, що РФ розвиває тісніші зв’язки з Китаєм після погіршення відносин із Заходом, і Путін використовує це партнерство як спосіб збалансувати вплив США, укладаючи вигідні угоди, особливо в енергетиці. Цього року президент РФ домовився із китайським лідером продовжити 20-річний договір про дружбу та співпрацю.



Володимир Путін також заявив, що планує особисто зустрітися з Сі Цзіньпінем в Пекіні в лютому і відвідати Олімпіаду 2022 року.

16 листопада Сі Цзіньпін вперше провів відеопереговори із президентом США Джо Байденом, під час яких лідери держав обговорили напруження у стосунках між країнами, статус острову Тайвань і стан прав людини в Китаї.