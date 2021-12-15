Путін і Сі Цзіньпін провели відеопереговори на тлі напруження відносин із Заходом
Президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін у середу, 15 грудня, провели відеопереговори, під час яких російський лідер назвав відносини між країнами "зразком співробітництва держав у ХХІ ст."
Про це повідомляє Al Jazeera.
Раніше у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідери двох країн обговорять напруженість у Європі та "агресивну" риторику з боку США та НАТО.
Під час відеозустрічі Путін і Сі відзначили теплі відносини між Росією і Китаєм, а російський президент назвав їх "зразком співробітництва держав у ХХІ ст.".
"Між нашими країнами сформовано нову модель співпраці, яка базується, зокрема, на таких принципах, як невтручання у внутрішні справи, повага до інтересів один одного, намір перетворити спільний кордон на пояс вічного миру і добросусідство", - сказав Путін.
Лідер Китаю заявив, що президент Росії "рішуче підтримував зусилля Китаю із захисту ключових національних інтересів і рішуче виступав проти спроб вбити клин між країнами".
Видання зазначає, що РФ розвиває тісніші зв’язки з Китаєм після погіршення відносин із Заходом, і Путін використовує це партнерство як спосіб збалансувати вплив США, укладаючи вигідні угоди, особливо в енергетиці. Цього року президент РФ домовився із китайським лідером продовжити 20-річний договір про дружбу та співпрацю.
Володимир Путін також заявив, що планує особисто зустрітися з Сі Цзіньпінем в Пекіні в лютому і відвідати Олімпіаду 2022 року.
- 16 листопада Сі Цзіньпін вперше провів відеопереговори із президентом США Джо Байденом, під час яких лідери держав обговорили напруження у стосунках між країнами, статус острову Тайвань і стан прав людини в Китаї.
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