Про це Клімкін написав у telegram.

"Діями Путіна та режиму керує страх. Банальний, жалюгідний страх. Перед Україною, оскільки не можуть утримати захоплені території. Перед своїми громадянами, які бояться воювати, тому і не оголошують повну мобілізацію та ще й запровадили шалені покарання за її уникнення. Перед Заходом, який Путін фатально недооцінив", - зазначив Клімкін.

Він додав, що тепер у цивілізованого світу немає іншого виходу, крім перезавантаження Росії.

"Путін хотів стати "рятівником" російської імперії, він стане її могильником. Все до цього іде", - переконаний Клімкін.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

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