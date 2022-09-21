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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Путін хотів стати "рятівником" російської імперії, він стане її могильником, - Клімкін

Путін хотів стати "рятівником" російської імперії, він стане її могильником, - Клімкін

21 вересня, 2022 середа
14:30
війна з Росією Павло Клімкін

Колишній міністр закордонних справ Павла Клімкін заявив, що останні дії російського диктатора Володимира Путіна викликані страхом

Про це Клімкін написав у telegram

"Діями Путіна та режиму керує страх. Банальний, жалюгідний страх. Перед Україною, оскільки не можуть утримати захоплені території. Перед своїми громадянами, які бояться воювати, тому і не оголошують повну мобілізацію та ще й запровадили шалені покарання за її уникнення. Перед Заходом, який Путін фатально недооцінив", - зазначив Клімкін.

Він додав, що тепер у цивілізованого світу немає іншого виходу, крім перезавантаження Росії.

"Путін хотів стати "рятівником" російської імперії, він стане її могильником. Все до цього іде", - переконаний Клімкін. 

  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб. 
  • Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу. 
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною. 

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Росія
Володимир Путін
російська армія
мобілізація
Павло Клімкін
наступ ЗСУ
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