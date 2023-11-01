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Путін може допомогти Ірану щодо ядерної зброї, вільному світу краще вжити заходів, - експосол Ізраїлю в РФ Мільман

1 листопада, 2023 середа
17:11
Світ Путін

Аркадій Мільман, ізраїльський дипломат, колишній посол Ізраїлю в Росії вважає, що президент РФ може допомогти Ірану з ядерною зброєю

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Це нас дуже непокоїть. Від людини, яка сидить у Кремлі, на якого виданий арешт за викрадення дітей в Україні, сьогодні всього можна очікувати. Краще нам усім, вільному світу, вжити всіх заходів для того, щоб цього не відбулося", - зазначив Мільман.

За його словами, Путін постійно використовує антисемітські мотиви у своїх наративах. 

"5 вересня відбулося засідання так званого "проекту перемоги", де Путін вирішив змінити наратив Голокосту. Він сказав, що півтора мільйона євреїв в Україні вбили українські націоналісти і навіть СС і німецька армія не могли собі такого уявити. Тобто він повністю звільнив гітлерівську Німеччину від відповідальності за Голокост і поклав всю відповідальність на українських націоналістів", - підкреслив Мільман.

З історичної точки зору це фейк, бо всіма акціями вбивства керували СС, Зондеркоманда, німецька армія, каже дипломат.

"Путін ніколи не говорить про те, що, наприклад, близько третини радянської армії, яка перемогла нацистську Німеччину, були етнічні українці. Тобто якби третина цієї багатомільйонної армії не брала участі, то напевно, ми б не могли бачити нацизм також", - зазначив Мільман.

Те, що Путін перекручує історичні факти, вже всім відомо. 

"Далі він дав інтерв'ю російському каналу, сказавши наступне: "Західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея Зеленського, з нелюдською сутністю для того, що він відбілював неонацистів і українських націоналістів. Далі, коли почалася війна в Ізраїлі, він ні слова не сказав ХАМАСу. Згодом він почав звинувачувати нас і говорити, що ми теж блокуємо Сектор Гази, а ми блокували сектор Гази як превентивне. Тобто війна миру для того, щоб знищити цих терористів, а Путін зрівняв це з блокадою Ленінграду. Це все антисемітська компанія, яка частково пов'язана з майбутніми виборами у Росії", - резюмував  Мільман.

  • У квітні стало відомо, що високопосадовці США обговорюють новий підхід у переговорах з Іраном та допускають укладення угоди, яка дасть змогу обмежити ядерний розвиток країни.
  • Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що наразі та надалі здійснюватимуть усі можливі кроки, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю. Це може загрожувати безпеці всього Близькосхідного регіону.
  • 27 вересня США закликали Іран до деескалації в ядерному питанні.
  • 14 жовтня американський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що в Ізраїлі давно все готово для операції зі знищення ядерного потенціалу Ірану.
  • 22 жовтня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що вплив ядерного шантажу Путіна набагато менший, ніж він розраховує.
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