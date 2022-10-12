Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Нас переповнює радість, коли ми звільняємо території. Проте в той же час нас чекають нові жахіття і звірства окупантів. Ми бачимо, що це має певний системний характер. Як тільки ми звільняємо якийсь населений пункт, то відразу знаходимо катівні та масові поховання цивільного населення. Тому не можна говорити, що ці злочини скоюють певні підрозділи російської армії. Це системний характер дій всієї армії Росії", - пояснив Смірнов.

Радник очільника МВС повідомив, що проти військовослужбовців РФ вже відкрито 38 тис. кримінальних проваджень.

"Наше головне завдання зараз - фіксувати всі ці злочини та збирати доказову базу. Все це потрібно, щоб потім притягнути всіх цих покидьків до відповідальності. Станом на сьогодні ми вже відкрили 38 тис. кримінальних проваджень стосовно військових Російської Федерації. Хочу наголосити, що у воєнних злочинів немає терміну давності. Путін не вічний і настане час, коли ми знайдемо та покараємо виконавців наказів на території Російської Федерації", - додав він.

23 вересня завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Всього ексгумували 436 тіл, більшість із яких має ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

Близько 200 цивільних та два десятки військових ЗСУ: на місці масових поховань у Лимані ексгумували перші тіла. Цивільних жителів Лиману, серед яких є діти, хоронили в окремих могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів.

11 жовтня країни Великої сімки (G7) засудили удари Росії по цивільних об'єктах України, назвавши їх воєнними злочинами, та пообіцяли притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна

11 жовтня прокуратурою у звільнених Лимані та Святогірську Донецької області ексгумовано 44 та 34 тіла у місцях масових поховань

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