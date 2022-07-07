Про це йдеться в резолюції "Агресивна війна російської федерації проти України і її народу та обумовлена нею загроза безпеці в регіоні ОБСЄ", яка увійшла до Бірмінгемської декларації ПА ОБСЄ.

"Парламентська асамблея ОБСЄ... розглядає Володимира Путіна як особу, яка несе основну відповідальність за жахливі акти насильства і руйнування, що є порушенням гельсінських принципів і зобов'язань Російською Федерацією в Україні", – йдеться в резолюції.

Крім того, у документі вказано, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "надавав активну та виразну підтримку російській агресії й з цієї причини є співучасником жахливих актів насильства і руйнування, що є порушенням гельсінських принципів і зобов'язань Російською Федерацією в Україні".

Згідно з резолюцією, ПА ОБСЄ "засуджує рішуче і беззастережно те, що триває й активізується, – очевидні, грубі та досі не виправлені порушення Гельсінських принципів і основоположних принципів міжнародного права з боку уряду Російської Федерації в ході її агресивної війни проти України, так само як і співучасть білорусі в цій агресивній війні, а також закликає уряди держав-учасниць ОБСЄ наслідувати приклад Асамблеї".

Також ПА ОБСЄ висловила "рішучу підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", підтвердивши "свою відмову визнати незаконну окупацію Криму Російською Федерацією, так само як і запровадження із застосуванням сили будь-яких автономних регіонів або незалежних утворень у межах міжнародно визнаних кордонів України або будь-яких інших сусідніх держав-учасниць".

ПА ОБСЄ закликала до "негайного припинення бойових дій Російською Федерацією та до негайного повного та беззаперечного виведення всіх російських сил з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, у тому числі Донецька, Луганська та Криму, згідно з вимогами резолюції Генеральної Асамблеї ООН ES 11/1 від 2 березня 2022 року та рішення Міжнародного Суду ООН від 16 березня 2022 року".

Крім того, ПА ОБСЄ закликала до якнайшвидшого створення дієвих юридичних механізмів для судового переслідування та покарання відповідальних за скоєні в Україні злочини, "у тому числі через започаткування спеціального міжнародного кримінального трибуналу, так само як і через виділення фінансової підтримки, необхідної для сприяння цим зусиллям щодо забезпечення правосуддя".

3 липня в ефірі Еспресо нардеп Григорій Немиря заявив, що під час війни ООН та ОБСЄ довели свою неспроможність, оскільки Росія там зловживає правом вето.

1 липня ОБСЄ через позицію РФ припинила проєкти в Україні.

Раніше Велика Британія відмовила у візах делегації РФ, яка планувала взяти участь у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ зупинити повноваження Росії, наголосивши, що в іншому випадку РФ зруйнує організацію.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb