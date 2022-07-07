Путін несе основну відповідальність за насильство та руйнування в Україні, - резолюція Парламентської асамблеї ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ розглядає президента РФ як особу, яка несе основну відповідальність за жахливі акти насильства та руйнування внаслідок агресивної війни Росії в Україні
Про це йдеться в резолюції "Агресивна війна російської федерації проти України і її народу та обумовлена нею загроза безпеці в регіоні ОБСЄ", яка увійшла до Бірмінгемської декларації ПА ОБСЄ.
"Парламентська асамблея ОБСЄ... розглядає Володимира Путіна як особу, яка несе основну відповідальність за жахливі акти насильства і руйнування, що є порушенням гельсінських принципів і зобов'язань Російською Федерацією в Україні", – йдеться в резолюції.
Згідно з резолюцією, ПА ОБСЄ "засуджує рішуче і беззастережно те, що триває й активізується, – очевидні, грубі та досі не виправлені порушення Гельсінських принципів і основоположних принципів міжнародного права з боку уряду Російської Федерації в ході її агресивної війни проти України, так само як і співучасть білорусі в цій агресивній війні, а також закликає уряди держав-учасниць ОБСЄ наслідувати приклад Асамблеї".
Також ПА ОБСЄ висловила "рішучу підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", підтвердивши "свою відмову визнати незаконну окупацію Криму Російською Федерацією, так само як і запровадження із застосуванням сили будь-яких автономних регіонів або незалежних утворень у межах міжнародно визнаних кордонів України або будь-яких інших сусідніх держав-учасниць".
Крім того, ПА ОБСЄ закликала до якнайшвидшого створення дієвих юридичних механізмів для судового переслідування та покарання відповідальних за скоєні в Україні злочини, "у тому числі через започаткування спеціального міжнародного кримінального трибуналу, так само як і через виділення фінансової підтримки, необхідної для сприяння цим зусиллям щодо забезпечення правосуддя".
- 3 липня в ефірі Еспресо нардеп Григорій Немиря заявив, що під час війни ООН та ОБСЄ довели свою неспроможність, оскільки Росія там зловживає правом вето.
- 1 липня ОБСЄ через позицію РФ припинила проєкти в Україні.
- Раніше Велика Британія відмовила у візах делегації РФ, яка планувала взяти участь у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ зупинити повноваження Росії, наголосивши, що в іншому випадку РФ зруйнує організацію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.02
-
EUR
Купівля 34.92Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе