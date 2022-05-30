Путін підписав указ, який передбачає прискорене набуття російського громадянства для сиріт, насильно вивезених з України в РФ
Документ спрощує надання російського громадянства дітям-сиротам із чотирьох областей України
Про це йдеться в указі президента Росії.
Згідно із документом, діти-сироти з Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України будуть прийняті у російське підданство у спрощеному режимі.
Для спрощеного набуття громадянства РФ, як передбачає указ, достатньо буде заяви, підписаної керівниками колаборантських структур на кшталт "ДНР"/"ЛНР" "органів опіки та піклування".
В указі, крім дітей-сиріт та таких, що залишилися без батьківської опіки, право на спрощене отримання російського громадянства отримують також "недієздатні особи".
- 12 травня українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила, що російські військові вивезли на територію РФ близько 2 тис. українських дітей. Окупанти викрадають дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Луганської та Донецької областей.
- Керівник національного центру управління обороною РФ Мізінцев заявив, що з України за добу 10 травня вивезли більше ніж тисячу дітей
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