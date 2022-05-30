Путін підписав указ, який передбачає прискорене набуття російського громадянства для сиріт, насильно вивезених з України в РФ

Про це йдеться в указі президента Росії.

Згідно із документом, діти-сироти з Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України будуть прийняті у російське підданство у спрощеному режимі.

Для спрощеного набуття громадянства РФ, як передбачає указ, достатньо буде заяви, підписаної керівниками колаборантських структур на кшталт "ДНР"/"ЛНР" "органів опіки та піклування".



В указі, крім дітей-сиріт та таких, що залишилися без батьківської опіки, право на спрощене отримання російського громадянства отримують також "недієздатні особи".

12 травня українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила, що російські військові вивезли на територію РФ близько 2 тис. українських дітей. Окупанти викрадають дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Луганської та Донецької областей.

Керівник національного центру управління обороною РФ Мізінцев заявив, що з України за добу 10 травня вивезли більше ніж тисячу дітей