Путін погодився зустрітись з Генсеком ООН 26 квітня, - Пєсков
Також Антоніу Гутерріш планує візит до Києва
Про це повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на заяву речника російського лідера Дмітрія Пєскова.
"Голос Путіна" повідомив, що президент РФ прийме генсека ООН Антоніу Гутерріша, який у вівторок, 26 квітня, прибуде до Москви для переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Напередодні у середу, 20 квітня, представник генсека ООН Стефан Дюжжарик повідомляв, що Гутерріш запропонував Путіну зустрітись у Москві.
"Вчора вдень окремі листи вручили постпредствам РФ та України. У цих листах генсек попросив президента Володимира Путіна прийняти його в Москві, а президента Володимира Зеленського – прийняти його у Києві", - заявив Дюжжарик під час прес-брифінгу.
Він зазначив, що Гутерріш хотів би обговорити з двома президентами термінові заходи щодо встановлення миру в Україні, а також майбутнє багатосторонніх відносин.
- Нагадаємо, Росія відмовилась від Великоднього перемир'я, яке запропонував Генсек ООН.
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