Путін спробує поїхати до ПАР на саміт БРІКС, - Клімкін
Російський диктатор Володимир Путін спробує поїхати на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, щоб показати, що він не цілком ізольований світом
Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Жодну реальну війну Росія проти ПАР вести не може. Навіть з технічної, технологічної, людської точки зору. Для Путіна зараз ситуація з дуже високими ставками. Простіше б було послати якогось Лаврова, але для Путіна дуже важливо показати, що він не слабак. Причому показати це і всередині Росії, і частині незахідного світу", - сказав він.
На думку Клімкіна, Путін дуже хоче поїхати на саміт у ПАР.
"Там будуть намагатися гратися - казати щось про війну, потім намагатися приймати якісь юридичні рішення. Щоб поєднати свої юридичні зобов'язання і бажання пропетляти. Всі слова про війну - це просто банальна підготовка і нічого більше. Думаю, Путін спробує поїхати на цей саміт, щоб показати, що немає повної ізоляції його особистості. G20 буде без Путіна, а БРІКС - це єдиний його шанс. Єдиний майданчик, де він може пропетляти", - підсумував ексміністр.
Що відомо про саміт БРІКС та арешт Путіна
17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.
У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.
26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.
1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.
Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.
18 липня стало відомо, що президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.
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