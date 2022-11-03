Про це він розповів в етері Еспресо.



"Путін розуміє, якщо він коли-небудь втратить владу, то у кінцевому результаті потрапить у в'язницю, втратить свої гроші та, можливо, і життя. Тому, він намагається утримувати владу всіма можливими способами. А ще є інші олігархи та корумповані чиновники, багатство та статус яких гарантовані нинішньою путінською системою. Отже, є люди, яким потрібно зберегти цю систему ще дуже довгий час і у них є багато ресурсів для цього. Вони награбували величезні фінанси за останні 22 роки. Я б оцінив, що Путін та тисячі людей навколо нього вкрали у Російської держави трильйон доларів, тобто тисячу мільярдів доларів за 22-річний період", - підкреслив фінансист.



Білл Браудер вважає, що Путін перенапружив себе, розпочавши війну проти України, і зараз він повністю її програє. Багато загинуло російських військових, близько 67 тисяч, також втрачена велика кількість техніки.



"Путін опинився у ситуації, що у разі перемоги України, російський народ може сказати: "Досить! Ми не хочемо, щоб нашим президентом був невдаха!". Легко можуть скластися обставини, коли режим Путіна не витримає власної ваги. Якщо це станеться, то питання у тому, хто підніме уламки. І тут є кілька варіантів: або інший персонаж типу Путіна, або зруйнується вся система до такої міри, що вже ніхто не захоче персонажів типу Путіна, а захочуть якогось демократа або реформатора, щоб виправити Росію. На жаль, це малоймовірно, але все можливо, тому що Путін зараз на межі через фатальну помилку вторгнення в Україну", - зауважив Браудер.

1 листопада стало відомо, що оточення Путіна схильне до того, що через невдачі у війні в Україні та санкції, "Пряму лінію" слід скасувати, проте сам Путін рішення поки не ухвалив

Також Путін повідомив про завершення мобілізації в РФ

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