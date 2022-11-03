Путін та його оточення за 22 роки вкрали у Російської держави тисячу мільярдів доларів, - фінансист Браудер
Міжнародний фінансист та інвестор Білл Браудер зазначив, що олігархи та корумповані чиновники Росії награбували величезні фінанси та мають ресурси для збереження путінської системи, яка гарантує їм багатство та статус
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Путін розуміє, якщо він коли-небудь втратить владу, то у кінцевому результаті потрапить у в'язницю, втратить свої гроші та, можливо, і життя. Тому, він намагається утримувати владу всіма можливими способами. А ще є інші олігархи та корумповані чиновники, багатство та статус яких гарантовані нинішньою путінською системою. Отже, є люди, яким потрібно зберегти цю систему ще дуже довгий час і у них є багато ресурсів для цього. Вони награбували величезні фінанси за останні 22 роки. Я б оцінив, що Путін та тисячі людей навколо нього вкрали у Російської держави трильйон доларів, тобто тисячу мільярдів доларів за 22-річний період", - підкреслив фінансист.
Білл Браудер вважає, що Путін перенапружив себе, розпочавши війну проти України, і зараз він повністю її програє. Багато загинуло російських військових, близько 67 тисяч, також втрачена велика кількість техніки.
"Путін опинився у ситуації, що у разі перемоги України, російський народ може сказати: "Досить! Ми не хочемо, щоб нашим президентом був невдаха!". Легко можуть скластися обставини, коли режим Путіна не витримає власної ваги. Якщо це станеться, то питання у тому, хто підніме уламки. І тут є кілька варіантів: або інший персонаж типу Путіна, або зруйнується вся система до такої міри, що вже ніхто не захоче персонажів типу Путіна, а захочуть якогось демократа або реформатора, щоб виправити Росію. На жаль, це малоймовірно, але все можливо, тому що Путін зараз на межі через фатальну помилку вторгнення в Україну", - зауважив Браудер.
- 1 листопада стало відомо, що оточення Путіна схильне до того, що через невдачі у війні в Україні та санкції, "Пряму лінію" слід скасувати, проте сам Путін рішення поки не ухвалив
- Також Путін повідомив про завершення мобілізації в РФ
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