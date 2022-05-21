Путін виконав своє завдання номер один, - політтехнолог Голобуцький
Олексій Голобуцький вважає, що війна дала можливості російській пропаганді мати всі ресурси утримання внутрішнього споживача в інформаційній ізоляції та збільшувати його віддалення від зовнішнього світу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Олексій Голобуцький зазначив, що рівень амбіційності планів Путіна навряд чи хто остаточно знає.
"Але завдання номер один, яке він перед собою ставив, вже виконав повністю. А саме, отримав підтримку від російського населення, повністю закрив країну, перетворив електоральну автократію у чисту деспотію без зайвих елементів" – пояснив політтехнолог.
Голобуцький додав, до прикладу, що у РФ вже розглядається законопроєкт про смертну кару за фейки, Олексій прокоментував таку ініціативу, як чудову кримінальну статтю.
"Все йде у Путіна за планом, всі завдання виконуються. Тільки в ці задачі не входить доведення Росії до крайнього економічного падіння, тому можна розрахувати й на довгу війну, і на певне перемир'я. До речі, у 2014 році Путін міг продовжити війну, але на той момент розумів, що виклики та ризики більше, ніж він може отримати, захопивши ще одну область" – нагадав політтехнолог.
Олексій Голобуцький впевнений на 99%, що з тим рівнем пропаганди, який є у Росії, своєму населенню зможуть "вкрутити" все, що завгодно.
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