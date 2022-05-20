Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в американських спецслужбах.

Співробітники американської розвідки скептично ставляться до того, що зміни російської громадської думки про війну Кремля в Україні , - навіть драматичні, - вплинуть на готовність Путіна припинити конфлікт. Такий висновок зроблено на підставі думки багатьох джерел у розвідувальних колах.

Фахівці також сумніваються, що війна, яка, на думку багатьох стратегів, стала катастрофою для російських військових, завершиться усуненням Путіна від влади. Принаймні, на думку експертів, це нереально у короткостроковій перспективі.

Такі оцінки свідчать про рівень контролю Путіна над Росією, який від вибудував упродовж понад двох десятиліть перебування при владі.

Згідно з трьома джерелами з американської та західних розвідок, Путін особисто щоденно керує конфліктом. CNN дізнався, що Путін безпосередньо ухвалює рішення, які в більшості армій світу входять у компетенцію офіцерів нижчої ланки.

"Очевидно, він сам приймає рішення. Він не дуже покладається навіть на експертів в уряді", - сказав високопоставлений чиновник НАТО. - Тому важко припускати, що громадська думка повпливає на нього".

20 травня очільник української військової розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що Путін матиме проблеми у самій Росії, коли стане очевидною його нездатність завоювати Україну. Генерал заявив також, що Україна поверне свої території виключно силою, і що він особисто не визнає "жодних кордонів, крім кордонів 1991 року".

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