Американські спецслужби не вірять, що громадська думка впливатиме на плани Путіна, - CNN
Зміни російської громадської думки про війну в Україні не змусять президента Росії припинити бойові дії
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в американських спецслужбах.
Співробітники американської розвідки скептично ставляться до того, що зміни російської громадської думки про війну Кремля в Україні , - навіть драматичні, - вплинуть на готовність Путіна припинити конфлікт. Такий висновок зроблено на підставі думки багатьох джерел у розвідувальних колах.
Фахівці також сумніваються, що війна, яка, на думку багатьох стратегів, стала катастрофою для російських військових, завершиться усуненням Путіна від влади. Принаймні, на думку експертів, це нереально у короткостроковій перспективі.
Такі оцінки свідчать про рівень контролю Путіна над Росією, який від вибудував упродовж понад двох десятиліть перебування при владі.
Згідно з трьома джерелами з американської та західних розвідок, Путін особисто щоденно керує конфліктом. CNN дізнався, що Путін безпосередньо ухвалює рішення, які в більшості армій світу входять у компетенцію офіцерів нижчої ланки.
"Очевидно, він сам приймає рішення. Він не дуже покладається навіть на експертів в уряді", - сказав високопоставлений чиновник НАТО. - Тому важко припускати, що громадська думка повпливає на нього".
- 20 травня очільник української військової розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що Путін матиме проблеми у самій Росії, коли стане очевидною його нездатність завоювати Україну. Генерал заявив також, що Україна поверне свої території виключно силою, і що він особисто не визнає "жодних кордонів, крім кордонів 1991 року".
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