Мене дивує російська дурість. З усіх варіантів Путін обрав найгірший, - Кирило Буданов

Про це Кирило Буданов розповів впливовому американському виданню The Wall Street Journal.

"Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити", – сказав генерал.

За його словами, Путіна чекають проблеми у самій Росії, коли стане очевидною його неспроможність завоювати Україну: "Якщо вони (росіяни. - Ред.) нарешті зрозуміють, що цар не такий великий і зовсім не могутній, як він себе подає, це буде кроком до знищення державності сучасної Росії".

З огляду на те, що близько 40% головних російських військових і розвідувальних командувачів є вихідцями з України, Москві не бракує фахових кадрів і необхідних знань. Але, переконує Кирило Буданов, Путін відкинув обережні поради своїх розвідників, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

"Мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший", – сказав генерал Буданов. - "Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Вони мали набагато кращі варіанти для нього. Тепер ми бачимо результат".

Кирило Буданов заявив також, що Україна поверне свої території виключно силою, і що він особисто не визнає "жодних кордонів, крім кордонів 1991 року".

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