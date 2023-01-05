Про це він розповів в етері Еспресо.



"Найбільше, що завдає шкоди здоров'ю Путіна, і всі ми сподіваємося, щоб це вже була така летальна шкода, - це успіхи ЗСУ та невдачі російських окупаційних військ, у тому числі і їхніх найманців, яких збирали навіть з в'язниць. І це насправді, я можу підтвердити, є вбивчою інформацією для Путіна, оскільки тільки він розпочав цю війну і тільки він її продовжує проти України, віддаючи злочинні накази", - зазначив колишній голова Служби безпеки України.



Валентин Наливайченко додав, що пропагандисти Кремля транслюють з підставними акторами, якісь нібито зустрічі Путіна з військовими, але то все у записі, торішні постановчі театральні кадри.



"Є відкрита інформація, що вперше за десятки років, і це є насправді аномальним, Путін відмовився від щорічних підсумкових інтерв'ю, пресконференцій і навіть від послання до своїх федеральних зборів. Він у кінці 2022 року в принципі зник, його просто прибрали. За моєю інформацією, лікарі Путіна серйозно стурбовані його станом здоров'я, ясно, що діду за 70 і є хвороби внутрішні. Однак, розпочалися проблеми й зовнішні, пов'язані зі зловживанням свого часу косметологічними операціями. Зараз відбувається відторгнення та інші процеси в області обличчя Путіна, які є наявними, тому публічно його заховали вже не на один тиждень. А коли він появиться, нікому не відомо. Нам бажано, щоб взагалі він не з'являвся. Однак, це внутрішні розмови та конспірологічні речі, а насправді серйозним є те, що непопулярність війни в Росії та величезні втрати, насамперед серед мобілізованих, зростають геометрично", - зауважив Наливайченко.

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