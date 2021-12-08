Путін заявив, що домовився з Байденом створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки

Про це Путін сказав 8 грудня на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.



За словами президента РФ, під час переговорів із Байденом було порушено питання ситуації на сході України та розширення НАТО. Путін назвав залучення України до НАТО неприйнятним для Кремля.



Президент РФ заявив, що лідери США та РФ продовжать розмову про безпеку більш предметно.



За словами Путіна, для цього Джо Байден запропонував створити спеціальну структуру. Російська сторона пообіцяла передати Вашингтону свої ідеї щодо цього протягом тижня.



"Ця ідея була сформульована президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо свої міркування і пропозиції з цього приводу, але до того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано", - сказав Путін.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав переговори лідерів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна "стримуванням та деескалацією" можливої агресії РФ.

У Кремлі заявили, що Путін і Байден проведуть ще одні переговори, але точні терміни невідомі.